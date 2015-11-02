Майже чверть столичних офісів залишаються незатребуваними – експерт

Кількість порожніх офісних приміщень на ринку офісної нерухомості Києва за підсумками 9 місяців 2015 року закріпилося на рівні 23,7%.

Про це УНІАН повідомила прес-служба консалтингової компанії Colliers International.

Згідно з повідомленням, рівень вакантності офісних приміщень в порівнянні з другим кварталом не змінився і на кінець третього кварталу склав 23,7%. При цьому, з початку року вакантність у бізнес-центрах класу "А" збереглася на колишньому рівні, в бізнес-центрах класу "B" – зросла на 5,4% - до 21,7%.

"Досить велику частину транзакцій в офісному сегменті як і раніше складають угоди щодо перегляду й продовженню існуючих договорів оренди, але останнім часом кількість запитів на переїзд в нові офісні приміщення помітно збільшилася, що, за нашими прогнозами, може перейти в якісний показник і позитивно відіб'ється на обсязі поглинання офісних приміщень вже в найближчі 6 місяців", - цитує прес-служба Сolliers International керуючого директора Олександра Носаченко.

За даними компанії, в третьому кварталі 2015 року загальна пропозиція класифікуються офісних приміщень у Києві зросла до 1,7 тисячі квадратних метрів за рахунок виходу на ринок двох об'єктів класу "B" - на Червонозоряному проспекті, 56 (8,7 тисячі квадратних метрів) і БЦ на вул. Нововокзальная, 3 (5,5 тисячі квадратних метрів). Таким чином, за підсумками трьох кварталів 2015 року нова пропозиція склала близько 55 тисяч квадратних метрів.

У той же час, загальна площа угод оренди офісних приміщень з початку року склала близько 70 тисяч квадратних метрів, що на 14% більше аналогічного показника 2014 року. На думку експертів, таке зростання пов'язане з можливістю поліпшити якість орендованих приміщень при порівнянних, або більш низьких витратах, а також готовністю все більшої кількості орендодавців надавати приміщення з високим рівнем базової обробки, або з оздобленням "під ключ".

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Як повідомляв УНІАН, значне погіршення макроекономічних показників в Україні негативно вплинуло на активність орендарів, у зв'язку з чим з початку року на ринку офісної нерухомості спостерігався тренд до збільшення вакантності.

При цьому, зростання ринкового пропозиції на тлі пасивного попиту сприяв зниження орендних ставок, які за 9 місяців знизилися до 20-29 доларів/квадратний метр в місяць – для приміщень в бізнес-центрах класу "А" і від 10 до 20 доларів/квадратний метр в місяць – класу "Б". У порівнянні з аналогічним періодом минулого року розмір орендних ставок на ринку офісної нерухомості знизився в середньому на 30%.