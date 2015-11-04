Путін підписав закон про заходи у відповідь на арешт російського майна за кордоном

Президент РФ Володимир Путін підписав документ про відповідні заходи в разі арешту російського майна за кордоном, повідомляє Європейська правда з посиланням на відповідний документ на офіційному порталі правової інформації.

"Закон дозволяє обмежувати юрисдикційний імунітет іноземної держави на території Росії на основі принципу взаємності", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що іноземна держава, яка пред'явила позов до російського суду, вступила в розгляд або вжила іншу дію по суті справи, буде визнана такою, що відмовилася від судового імунітету.

Закон вперше передбачає можливість обмеження російським судом імунітету іноземної держави на основі принципу взаємності.

Документ вступає в силу з 1 січня 2016 року.

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Як повідомляв УНІАН, колишні акціонери ЮКОСа домоглися арешту активів Росії у Бельгії та Франції.

У липні 2014 року Європейський суд з прав людини зобов'язав РФ виплатити колишнім акціонерам ЮКОСа 1,86 мільярда євро. Того ж місяця Третейський суд в Гаазі вимагав від РФ виплатити екс-акціонерам ЮКОСа більше 50 мільярдів доларів. Росія вважає обидва рішення незаконними та оскаржує їх.