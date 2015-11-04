Загальнобудинкові теплові лічильники дозволять заощадити до 30% при оплаті за опалення - експерт

Встановлення загальнобудинкових лічильників теплової енергії дозволить заощадити до 30% коштів при оплаті за опалення, що є ефективніше індивідуальних заходів, спрямованих на енергоефективність, які включають в себе заміну склопакетів та утеплення фасадів.

Таку думку на прес-конференції висловив провідний експерт з енергоефективності в житлових будинках комунального підприємства "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях Києва" Олексій Тіхонов.

"Встановлення на будинок індивідуального теплового лічильника дає 30% гарантованої економії тільки на опаленні", - зазначив він.

Експерт додав, що вартість такого лічильника в Києві разом з роботою складе близько 70 тисяч гривень. Ця сума, за рахунок економії коштів споживачів, за його словами, окупиться протягом півтора-двох місяців.

При цьому Тіхонов зазначив неефективність індивідуальних заходів, спрямованих на утеплення квартир.

"Всі заходи, які можна зробити індивідуально в квартирі (заміна ламп розжарювання на енергоефективні, заміна склопакетів, утеплення фасадів, встановлення рефлекторів за батареями) у грошовому вираженні складуть не більше 5% від усіх витрат на послуги ЖКГ", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, рівень оснащення багатоквартирних будинків побудинковими засобами обліку теплової енергії за підсумками першого півріччя поточного року склав 34,7%.

У червні депутат Вишневського міської ради Києво-Святошинського району Київської області Сергій Нефедов зазначив, що українські споживачі, які проживають у будинках без лічильників тепла, за минулий опалювальний сезон переплатили за теплову енергію близько 25 мільярдів гривень, а кожна квартира в такому будинку переплачує за сезон мінімум 1,2 тисячі гривень.