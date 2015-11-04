Яценюк відправляє комісію в регіони, де найгірше оформляють субсидії

Про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Сьогодні я даю доручення утворити урядову комісію та відправити на місця, в області, де найгірше йде процес оформлення субсидій», - сказав Яценюк.

Він нагадав, що в Україні субсидії призначені вже близько 4 млн сімей. При цьому будь-який саботаж розпочатої урядом кампанії з надання субсидій, за словами Яценюка, це ні що інше, як спроба позбавити українців державної допомоги на оплату комунальних послуг.

Глава уряду нагадав, що і зараз, і раніше найбільш проблемною ситуація була в трьох областях. Цю інформацію підтвердив і присутній на засіданні міністр соціальної політики Павло Розенко. «Найкритичніша ситуація в Одеській області, Закарпатській області і дещо відстає зараз Чернівецька область. Але очевидно, що Одеська та Закарпатська області», - сказав Розенко.

Раніше Яценюк повідомив, що в Україні кожен третій громадянин отримує субсидію від держави на покриття вартості житлово-комунальних послуг. При цьому він наголосив, що субсидії, нараховані в неопалювальний сезон, будуть нараховуватися автоматично і в опалювальний.

Наприкінці жовтня Кабінет міністрів України схвалив проект постанови «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 6 серпня 2014 року», якою встановив соціальні нормативи споживання житлово-комунальних послуг, у межах яких надаються пільги або субсидії.

Згідно з постановою, на послуги централізованого теплопостачання для абонентів, житлові будинки яких обладнані будинковими та/або квартирними лічильниками тепла, встановлений соціальний норматив 0,0548 Гкал на 1 кв. м опалювальної площі на місяць в опалювальний сезон.

При цьому документом також встановлюються коригуючі коефіцієнти для 1-2-поверхових, 3-4-поверхових будівель і споруд у 5 і більше поверхів у розрізі регіонів для розрахунку витрат теплової енергії, електричної енергії, природного газу та інших видів палива, необхідних для опалення.

Постановою також введені соціальні нормативи користування послугами з вивезення рідких побутових відходів та відходів, які утворюються за умови відсутності послуг централізованого водовідведення (за наявності послуг з централізованого водопостачання та вигрібних ям), - 4 куб. м на одну людину на місяць. У разі відсутності послуг централізованого водопостачання та водовідведення – 25 л на добу на одну людину (0,76 куб. м на місяць).

Актом також визначена соціальна норма постачання холодної води в 4 куб. м на одну особу на місяць у разі відсутності централізованого постачання гарячої води понад 14 діб.

Обсяг коштів, закладений у державний бюджет 2015 року на виплату субсидій, становить 24,5 млрд грн. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що в 2016 році видатки на субсидії для населення України зростуть порівняно з 2015 роком майже вдвічі, до 43 млрд грн, через зростання тарифів в енергетиці. Прем'єр-міністр підтвердив, що фінансування на виплату субсидій у 2016 році зросте, і становитиме близько 50 млрд грн.