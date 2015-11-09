У РФ засекретили інформацію про нерухомість за кордоном – ЗМІ

Про це повідомляє "РБК".

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Відзначається, що офіційного документа про засекречування даних журналісти не знайшли, але чиновники відмовилися надавати інформацію про закордонну нерухомість, що перебуває у федеральній власності.

"В цілях національної безпеки, у тому числі у зв'язку з недружньою політикою ряду країн, відомості про федеральне майно, розташоване за кордоном, не розміщуються в мережі інтернет на сайті Росмайна, з цих же підстав надання цієї інформації за запитами ЗМІ є небажаним", — йдеться у письмовій відповіді Росмайна за підписом заступника керівника відомства Олексія Чубаря.

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Джерело, близьке до кабінету міністрів РФ, попередило, що "у зв'язку зі складністю даного питання", відповіді на нього видання може не отримати.

У матеріалі також наголошується, що останнім часом власність Росії за кордоном стала "об'єктом полювання" екс-акціонерів ЮКОСа. За рішенням Гаазького суду від 18 липня 2014 року, Росія зобов'язана компенсувати їм "експропріацію майна" і виплатити 50 млрд. дол. Судові пристави в Бельгії та Франції вже приступили до арештів російського майна. У Парижі влітку було заарештовано будівлю "Держзакордонвласності" РФ керуючого Справами російського президента, де орендує приміщення МІА "Росія сьогодні".

Додамо, в серпні РФ засекретила інформацію про військові втрати "в мирний час".