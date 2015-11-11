"Київміськбуд" знизив обсяги введення в експлуатацію житла

Акціонерне товариство "Холдингова компанія "Київміськбуд" за підсумками 10 місяців знизила очікуваний обсяг введення в експлуатацію житла в 2015 році з 360 тисяч квадратних метрів до 340 тисяч квадратних метрів, перевищивши при цьому відповідний показник минулого року на 12,5%.

Про це в ході прес-туру повідомив голова "Київміськбуду" Ігор Кушнір.

"Ми один будинок перенесли на наступний рік, 360 тисяч квадратних метрів було заплановано, але ми введемо 340 тисяч квадратних метрів", - сказав Кушнір, додавши, що на сьогоднішній день компанія веде будівництво на 36 об'єктах і найближчим часом планує почати точкове будівництво ще чотирьох житлових будинків на вулицях: Драгоманова, Горлівська, Панельна та Святошинська.

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Як повідомляв УНІАН, на початку року "Київміськбуд" заявив, що до 2015 року компанія планує збільшити обсяг введення в експлуатацію житла у порівнянні з 2014 роком на 19%, до 360 – 370 тисяч квадратних метрів.

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Довідка УНІАН. Холдингова компанія "Київміськбуд" – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді та перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації. До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств. Ще 51 підприємство входить в холдинг на правах асоційованих членів. Статутний капітал ХК "Київміськбуд" становить 16,5 мільйона гривень.