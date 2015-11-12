Землі за межами населених пунктів передадуть територіальним громадам

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства планує з 1 січня 2016 року передати під юрисдикцію об'єднаних територіальних громад землі, які знаходяться за межами їхніх населених пунктів.

Про це повідомив перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства В'ячеслав Негода.

«Виникають питання, що буде з територіями, які знаходяться за межами населених пунктів. Нам потрібно зробити все, щоб вони були з 1 січня 2016 роки під юрисдикцією органів самоврядування об'єднаних територіальних громад. Це наше ключове завдання», - зазначив Негода.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада у лютому 2015 року ухвалила урядовий закон про добровільне об'єднання територіальних громад.

Як сказав голова Верховної Ради Володимир Гройсман, цей закон, зокрема, дозволить селам у разі об'єднання отримати можливість повністю розпоряджатися землями, а також затверджувати власні бюджети, отримати повну фінансову незалежність компетенції з надання послуг жителям територіальних громад.

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Відповідно до Земельного кодексу, території за межами населених пунктів перебувають у віданні районних та обласних державних адміністрацій.