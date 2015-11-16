Marriott купує конкурента і створює найбільшу мережу готелів у світі

Marriott International і Starwood Hotels & Resorts оголосили про злиття. В результаті операції розміром $12,2 млрд буде створена найбільша у світі готельна мережа, йдеться в заяві компаній, пишуть «Ведомости».

Вона зможе запропонувати відвідувачам 1,1 млн номерів більш ніж у 5500 готелях, якими компанії управляють або яким надають франшизу на управління (зараз у Marriott 4300 об'єктів, у Starwood – 1270). Їхні готелі розташовані більш ніж у 100 країнах.

Об'єднана компанія буде включати 30 брендів – від групи брендів Marriott, а також Ritz-Carlton і Renaissance Hotels & Resorts з боку Marriott до Sheraton, Le Meridien, St.Regis, W Hotels з боку Starwood.

За умовами операції акціонери Starwood отримають 0,92 акції Marriott і $2 грошима за кожну акцію. Таким чином, із загальної суми угоди Marriott заплатить $11,9 млрд акціями і $340 млн – грошима. Після завершення злиття акціонерам Starwood буде належати приблизно 37% звичайних акцій об'єднаної компанії. Її оціночний сукупний комісійний дохід за рік по 30 вересня 2015 року склав би $2,7 млрд.

Marriott має намір прискорити розвиток брендів Starwood за рахунок своїх організаційних ресурсів, а також відносин з власниками готелів і франшиз. На другий рік після закриття угоди компанії очікують економії на витратах як мінімум в $200 млн, зокрема, за рахунок підвищення ефективності операцій і скорочення адміністративно-управлінських витрат. Як очікується, операція завершиться в середині 2016 року.

Переговори про купівлю Starwood до недавнього часу вела також Hyatt Hotels, повідомляли в кінці жовтня CNBC і The Wall Street Journal. Крім того, як писала WSJ, нею цікавилися три китайські компанії, включаючи Shanghai Jin Jiang International Hotels (Group); однак спочатку треба було домовитися один з одним і з Пекіном, оскільки китайська влада вважає за краще, щоб пропозицію про поглинання зарубіжного бізнесу робила одна китайська компанія.