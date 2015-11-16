Введення в експлуатацію житла в Україні знизилося на 3%

Показник введення в експлуатацію житла в Україні (без урахування окупованого Криму) в січні-вересні 2015 року знизився на 3,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 6,1 млн кв. м, а без урахування житла, введеного без дозволу на виконання будівельних робіт, – на 4,3%, повідомила Державна служба статистики України.

Згідно з даними Держстату, в міських населених пунктах за 9 місяців введено в експлуатацію 4,1 млн кв. м, у сільській місцевості – майже 2 млн. кв. м. При цьому 51,9% загального обсягу житла введено у будинках із двома і більше квартирами, 47,9% – в одноквартирних будинках і 0,2% – у гуртожитках.

Всього за звітний період поточного року введено в експлуатацію 67,2 тис. квартир, середня площа яких склала 87 кв. м.

У Київській, Львівській, Івано-Франківській областях та місті Києві прийнято в експлуатацію 56% загального обсягу введеного житла в Україні. У Києві та області за звітний період введено 753,2 тис. кв. м і 1,1 млн кв. м житла відповідно.

За рахунок коштів держбюджету в січні-вересні 2015 року введено 12,7 тис. кв. м житла (0,2% від загального обсягу), що на 64,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За інформацією Держстату, скорочення обсягів введення житла (без урахування тимчасового порядку) за підсумками III півріччя 2015 року зафіксовано у Донецькій (на 83,2%, до 29,7 тис. кв. м), Луганській (на 82,1%, до 9,5 тис. кв. м), Одеській (на 33,6%, до 463,8 тис. кв. м) і Запорізькій (на 30,7%, до 53,2 тис. кв. м) областях.

Найкращі показники зростання у звітному періоді були зафіксовані у Кіровоградській області – на 53,2%, до 53 тис. кв. м, а також у Хмельницькій і Черкаській – на 51,5% і 26,8%, до 307,1 тис. кв. м і 93,6 тис. кв. м відповідно.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, показник введення в експлуатацію житла в Україні (без урахування окупованого Криму) в I півріччі 2015 року знизився на 18,2% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 3,3 млн кв. м, а без урахування житла, введеного без дозволу на виконання будівельних робіт, – на 14,1%.

У 2014 році показник введення в експлуатацію житла в Україні порівняно з 2013 роком знизився на 13,2% – до 9,741 млн кв. м.