Будівельні роботи в Україні скоротилися на 21%

Будівельні підприємства України в січні-жовтні 2015 року скоротили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року на 20,8% – до 40,6 мільярда гривень, повідомила Державна служба статистики України.

Зокрема, за даними Держстату, обсяги робіт з будівництва будівель протягом 10 місяців поточного року скоротилися на 16,1% – до 20,5 мільярда гривень, зокрема з будівництва житлових будинків – на 4,1%, до 10,6 мільярда гривень, з будівництва нежитлових будівель – на 26,7%, до 9,9 мільярда гривень. Роботи з будівництва інженерних споруд скоротилися на 26,1%, до 20,1 мільярда гривень.

У Держстаті зазначають, що роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння у січні-жовтні склали 80,7% від загального обсягу, тоді як роботи з капітального та поточного ремонту – 10,9% та 8,4% відповідно.

Згідно з повідомленням, будівельні підприємства Києва протягом звітного періоду знизили обсяги робіт на 20% – до 8,9 мільярда гривень, виконавши 22% від загального обсягу робіт в країні.

У повідомленні Держстату наголошується, що зазначені дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, будівельні підприємства України в січні-вересні 2015 року скоротили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року на 22,8% – до 34,9 мільярда гривень.

У 2014 році українські будпідприємства знизили обсяги робіт порівняно з 2013 роком на 21,7% – до 50,2 мільярда гривень.