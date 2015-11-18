Кияни можуть залишитися без води через борги перед компанією Ахметова

Комунальне підприємство «Київводоканал» заявляє про загрозу припинення централізованого водопостачання й водовідведення в Києві через виконавче провадження за борговим позовом «Київенерго», повідомила журналістам директор департаменту претензійно-позовної роботи "Київводоканалу" Оксана Левковська.

«Вчора позовної службою було винесено постанову про накладення арешту на рахунки «Київводоканалу» на користь позивача («Київенерго» - УНІАН)», - повідомила Левковська.

За її словами, арешт рахунків не дає можливості підприємству проводити закупівлю реагентів для очищення води, а за чинним законодавством - без належного очищення подавати воду заборонено.

Представник "Київводоканалу" зазначила, що вкотре в такій ситуації підприємство опинилося через тривалу роботу за заниженими тарифами на водопостачання й водовідведення та повну відсутність обіцяної державної компенсації між собівартістю послуг і чинними тарифами. Так, заборгованість "Київводоканалу" перед «Київенерго» на сьогоднішній день становить 353 млн грн і лише за 2014 рік борг зріс на 85 млн грн. Водночас, борг комунальних компаній перед «Київводоканалом» перевищує 400 млн грн.

Левковська повідомила, що з 2004 по 2013 рік підприємство не отримувало компенсацію з різниці в тарифах, у зв'язку з чим утворився основний борг, який був стягнутий у порядку судового провадження, і на цей борг нараховані штрафні санкції в розмірі 166 млн грн.

«У зв'язку з тим, що не були компенсовані тарифи, «Київенерго», маючи на це право, звернулася до суду з приводу стягнення боргу за період з 2014 року по сьогоднішній день на суму 320 млн грн, зокрема сума штрафних санкцій - 180 млн грн. Ці всі справи на сьогодні перебувають на остаточній стадії судового провадження. Завтра всі ці накази ляжуть на стіл виконавчої служби», - зазначила Левковська.

Вона вважає, що одним з виходів із ситуації є ухвалення закону, яким передбачається мораторій на нарахування штрафних санкцій компаніям, які не отримали компенсації різниці в тарифах, а також висловила сподівання, що борг все ж таки буде погашений шляхом державних субвенцій.

У свою чергу, фінансовий директор столичної енергогенеруючої компанії «Київенерго» Тетяна Грязнова заявила про готовність енергокомпанії розв’язати цю проблему «мирним» шляхом.

Вона звернула увагу, що заборгованість водоканалу виникла у минулому періоді, і для пошуку рішень виходу із ситуації «Київенерго» проводило низку зустрічей як з представниками київського водоканалу, так і Київської міської державної адміністрації, але вони не принесли очікуваного результату. «Ми відкриті до співпраці. Відкриті до того, щоб скласти нормальний договір з реструктуризації», - сказала Грязнова.

Як повідомляв УНІАН, незважаючи на вже підвищені раніше тарифи, генеральний директор столичної водопостачальної компанії «Київводоканал» Андрій Білик раніше неодноразово заявляв про необхідність додаткового підвищення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення для населення, аргументуючи це тим, що нинішні тарифи на водопостачання економічно необґрунтовані і не дають можливості українським водоканалам успішно розвиватися.

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Довідка УНІАН. «Київводоканал» - акціонерна компанія, що здійснює водопостачання та водовідведення в місті Києві, середньодобова подача питної води споживачам Києва становить близько 900 тис. кубометрів на добу.

"Київенерго" генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

Основними акціонерами "Київенерго" є компанія ДТЕК (72,39% акцій) і НАК "Енергетична компанія України" (25% акцій).