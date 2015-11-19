Фонд держмайна хоче спростити продаж державних недобудов

Фонд державного майна України (ФДМУ) має намір спростити процедуру продажу державних об'єктів незавершеного будівництва – дозволити продавати їх під розбір на будівельні матеріали без землі, на якій знаходяться ці недобудови.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова фонду Ігор Білоус.

«Фонд запропонував спростити процедуру продажу таких об'єктів – дозволити продавати їх під розбір на будівельні матеріали без землі», - написав він.

При цьому Білоус зазначив, що розроблений за участю ФДМУ законопроект, який спростить процес приватизації недобудов, Кабінет міністрів подав до Верховної Ради.

«Якщо законопроект №3431 (про внесення змін до приватизації та реєстрації прав на об'єкти незавершеного будівництва – УНІАН) з цією пропозицією буде прийнятий парламентом, всі зацікавлені сторони будуть у виграші: покупець не буде купувати те, що йому не потрібно, тобто землю, власник землі отримає очищену від недобудови територію, а держава позбавиться від неліквіду», - додав глава фонду.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна в жовтні планував рекламувати об'єкти нерухомого державного майна на українських сайтах нерухомості, оскільки офіційних джерел – сайту і друкованого видання «Відомості приватизації» - недостатньо для проведення ефективної маркетингової роботи з метою реалізувати нерухомість, яка перебуває у державній власності.

Також фонд планував залучати ріелторські компанії для ефективнішого продажу державної нерухомості.