Фонд держмайна хоче спростити продаж державних недобудов
Пропонує дозволити продавати їх під розбір на будівельні матеріали без землі, на якій знаходяться ці недобудови.
Фонд державного майна України (ФДМУ) має намір спростити процедуру продажу державних об'єктів незавершеного будівництва – дозволити продавати їх під розбір на будівельні матеріали без землі, на якій знаходяться ці недобудови.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова фонду Ігор Білоус.
«Фонд запропонував спростити процедуру продажу таких об'єктів – дозволити продавати їх під розбір на будівельні матеріали без землі», - написав він.
При цьому Білоус зазначив, що розроблений за участю ФДМУ законопроект, який спростить процес приватизації недобудов, Кабінет міністрів подав до Верховної Ради.
«Якщо законопроект №3431 (про внесення змін до приватизації та реєстрації прав на об'єкти незавершеного будівництва – УНІАН) з цією пропозицією буде прийнятий парламентом, всі зацікавлені сторони будуть у виграші: покупець не буде купувати те, що йому не потрібно, тобто землю, власник землі отримає очищену від недобудови територію, а держава позбавиться від неліквіду», - додав глава фонду.
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Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна в жовтні планував рекламувати об'єкти нерухомого державного майна на українських сайтах нерухомості, оскільки офіційних джерел – сайту і друкованого видання «Відомості приватизації» - недостатньо для проведення ефективної маркетингової роботи з метою реалізувати нерухомість, яка перебуває у державній власності.
Також фонд планував залучати ріелторські компанії для ефективнішого продажу державної нерухомості.