Росіяни та китайці покидають ринок елітного житла Лондона

Покупці з Росії та Азії, на яких ще недавно припадало близько третини угод з придбання будинків у найдорожчих районах Лондона, цього року практично не з'являються на цьому ринку.

За перші три квартали 2014 року жителі азіатських країн становили 26% покупців будинків в таких районах, як Kensington, Chelsea, Belgravia, Knightsbridge, Mayfair; однак за аналогічний період 2015 р. їхня частка скоротилася до 6%, підрахувало спеціально для Financial Times ріелторське агентство Hamptons. Частка китайців скоротилася з 9% до 3%, передають «Ведомости».

Росіян же цього року набрався лише 1%, тоді як роком раніше їх було 7%.

Відтік цих покупців з лондонського ринку співпав за часом з уповільненням китайської економіки і обвалом на фондовому ринку країни, а також оголошеною Пекіном у серпні девальвацією юаня. Ці події, а також погіршення економічної ситуації в країнах, що розвиваються, порівняно з розвиненими спровокували значне падіння курсів валют багатьох країн, в тому числі азіатських. З квітня курс юаня до фунта стерлінгів знизився на 6,6%.

У Росії ж збройний конфлікт з Україною, міжнародні санкції і обвал цін на нафту підірвали економіку і рубль, який з серпня впав до фунта на 25%, а за останні два роки – на 53%.

«Ці групи людей не продають (свої будинки в центрі Лондона), але й не купують», – говорить Чарльз Мадауелл, агент з купівлі житлової нерухомості з Knightsbridge. «Якщо подивитися на те, що відбувається в світовій економіці, цей тренд цілком зрозумілий; хоча це може бути лише тимчасовим явищем і в підсумку вони повернуться», – вважає Фіонуала Ерлі, директор з досліджень ринку житлової нерухомості Hamptons.

Крім того, на ринок сильно вплинула зміна гербового збору, про який було оголошено в грудні минулого року. Для більшості покупців він знизився, але сильно зріс для покупців будинків вартістю понад 937 000 фунтів. Зокрема, з суми, що перевищує 925 000 фунтів, тепер потрібно заплатити 10%, а з суми вище 1,5 млн фунтів – 12%.

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На думку агентів з нерухомості, збільшенням гербового збору пояснюється той факт, що загальна кількість угод в дорогих районах Лондона скоротилося в перші дев'ять місяців 2015 р. на 19% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Частка покупців-британців зросла з 36% до 42%, високим залишився попит і з боку мешканців інших країн Євросоюзу, зазначає Hamptons.