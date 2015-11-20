"Будівельна амністія": в Україні узаконили більше 8 тисяч самобудів

Державна архітектурно-будівельна інспекція (Держархбудінспекція) з початку дії спрощеного механізму введення в експлуатацію самовільно побудованих індивідуальних житлових господарських об'єктів зареєструвала 8,2 тис. декларацій про готовність об'єктів до експлуатації, тим самим узаконивши дані споруди, повідомляє прес-служба відомства.

За даними відомства, найбільша кількість самобудів була узаконена в Київській (1132 об'єкта), Дніпропетровській (851), Чернівецькій (711) та Тернопільській (651) областях.

При цьому в Держархбудінспекції уточнили, що в порівнянні з «будівельними амністіями» 2009-2013 років кількість переданих Держархбудінспекції документів зменшилася в кілька разів, що свідчить про те, що більшість громадян узаконили свої самовільно зведені споруди протягом попередніх років.

У відомстві також нагадали, що будівельна амністія в Україні триватиме до кінця 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України в середині січня ухвалила Закон про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт. Даний документ продовжив до 31 грудня 2015 року так звану «будівельну амністію», яка дозволяє узаконювати самобуди за спрощеним механізмом. Згідно з документом, спрощений механізм прийняття в експлуатацію поширюється на об'єкти, збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт та без проведення техогляду приміщень у період з 5 серпня 1992 року до 12 березня 2011 року.