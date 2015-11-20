Субсидії на оплату компослуг з початку року зросли в 12 разів

Жителям України в січні-жовтні 2015 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 905,4 мільйона гривень, що на 828,7 мільйона гривень, або в 11,8 раз більше, ніж у січні-жовтні 2014 року, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми в міській місцевості субсидії призначені на суму 657,7 мільйона гривень, у сільській – 247,7 мільйона гривень.

За інформацією Держстату, субсидії на оплату ЖКП у січні-жовтні поточного року були призначені 3,9 мільйона сімей, що становить 88,4% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями. При цьому в міській місцевості субсидії були призначені 2,8 мільйона сімей, у сільській – близько 1 мільйону сімей. Порівняно з січнем-жовтнем 2014 року кількість сімей, яким були призначені субсидії, зросла на 3,2 мільйона, або в 5,6 рази.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у жовтні 2015 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшився на 47,1% – до 321,3 гривні.

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Серед регіонів найбільший розмір призначених субсидій зафіксовано у Івано-Франківській та Тернопільській областях (538,7 гривні та 785,2 гривні), найменша – в Херсонській (112,5 гривні).

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Як повідомляв УНІАН, жителям України в січні-вересні 2015 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 705,4 мільйона гривень, що на 649,5 мільйона гривень, або у 12,8 раза більше, ніж у січні-вересні 2014 року.