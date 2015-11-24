Парламент хоче скасувати штрафи для теплокомуненерго за борги по газу

Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект закону, яким упроваджується мораторій на нарахування і стягнення штрафів і пені з компаній сфери тепло- і водопостачання за борги за газ та електроенергію, якщо вони не отримали з бюджету компенсацію різниці між затвердженими тарифами, включаючи пільги і субсидії, і витратами на надання послуг.

За ухвалення законопроекту №2706 «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення» у першому читанні проголосували 266 народних депутатів за необхідних 226.

Доповідачем виступив перший заступник голови Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Дмитро Андрієвський. За його словами, у сфері комунального господарства склалася критична ситуація через борги підприємств тепло- і водопостачання. «Я закликаю вас підтримати цей законопроект. Вже сьогодні, на жаль, ми маємо багато прикладів у країні, коли блокуються рахунки підприємств, які надають послуги з водовідведення та водопостачання, підприємств теплокомуненерго», - заявив Андрієвський. Уряд також підтримує даний законопроект, додав депутат.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада раніше не змогла ухвалити проект закону №2706. На сигнальному голосуванні його підтримали 215 народних депутатів за необхідних 226, у зв'язку з чим його розгляд було відкладено.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що погашення заборгованості з різниці у тарифах за 2012-2013 рр. було проведено тільки у грудні 2014 року. Загальна заборгованість перед зазначеними підприємствами через використання низьких тарифів на теплову енергію станом на 1 січня 2015 року становила 2,4 млрд грн, на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення – 4 млрд грн.