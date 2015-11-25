Українцям можуть дозволити реструктуризувати борги по іпотеці на 20 мільярдів

Міністерство фінансів пропонує дозволити українцям реструктуризувати борги по іпотеці, що виникли в результаті девальвації гривні, на загальну суму близько 20 мільярдів гривень за новими правилами.

Про це йдеться у пакеті законопроектів, підготовлений Мінфіном і поданій міністром фінансів Наталією Яресько у ході засідання уряду.

За її словами, мова йде про реструктуризацію боргів за кредитами, взятими для покупки єдиного для сім'ї житла, і залишок за якими не перевищував близько 2,5 мільйона гривень за станом на 1 січня 2015 року. При цьому Яресько зазначила, що такі кредити становлять близько 20 мільярдів гривень, або близько 40% всього обсягу іпотеки. При цьому процес реструктуризації передбачає списання 25-75% обсягу іпотеки, а в ряді випадків - наприклад, відносно учасників АТО - і 80-100% іпотеки.

Такий механізм, як підкреслила міністр, узгоджено і схвалено керівництвом 19 найбільших українських банків.

Мінфін ухвалив пакет проектів законів на розгляд Кабміну. У разі його схвалення, документи будуть передані в парламент.

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