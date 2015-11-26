Після терактів у Парижі готелі Франції втратили 50% клієнтів

Про це свідчать дані Національної спілки готельєрів, рестораторів та власників кафе, які публікує портал Le quotidien du tourisme, пише РБК.

Рівень заповнюваності кафе та барів за тиждень з 13 по 19 листопада у порівнянні з попереднім тижнем впав на 37,64%, а в річному вираженні — на 44,12%. Завантаження готелів протягом тижня після терактів впало на 51% (у порівнянні з попереднім тижднем), а в річному вираженні падіння показника становило 57%. Заповнюваність ресторанів з 13 по 19 листопада впала на 38% у тижневому вираженні і на 45% — у річному.

За прогнозами союзу, завантаження готелів в період новорічних свят (з 20 по 31 грудня) буде нижчим на 34%, відвідуваність кафе, барів впаде на 34,5%, ресторанів — на 27%.

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Серія терактів у французькій столиці сталася в ніч з 13 на 14 листопада. Атак зазнали кілька точок Парижа: терористи відкрили стрілянину в ресторані Le Petite Cambodge, зробили кілька вибухів біля стадіону Stade de France під час футбольного матчу, а також захопили заручників в концертному залі Bataclan. Жертвами терактів стали 130 осіб.