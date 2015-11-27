38 тисячам українських сімей можуть дозволити реструктуризувати валютну іпотеку

Кабінет міністрів планує подати законопроект «Про реструктуризацію зобов'язань громадян України за кредитами в іноземній валюті, отриманими на придбання єдиного житла (іпотечні кредити)» до Верховної Ради в понеділок.

Про це повідомив перший заступник міністра фінансів України Ігор Уманський у ході Години запитань до уряду у Верховній Раді.

Заступник міністра нагадав, що законопроект розглянутий і затверджений Кабміном на останньому засіданні.

«Зараз завершується робота щодо його редакційного доопрацювання, і, наскільки я знаю, у понеділок планується направити його для реєстрації», - сказав Уманський.

За його словами, законопроект може стосуватися 38 тисяч українських сімей.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів затвердив пакет законопроектів для підтримки громадян і підприємств, які одержали валютні кредити. Законопроекти розроблені Міністерством фінансів спільно з Національним банком і Незалежною асоціацією банків України. У пакеті законопроекти «Про фінансову реструктуризацію» і «Про реструктуризацію зобов'язань громадян України за кредитами в іноземній валюті, одержаними на придбання єдиного житла (іпотечні кредити)».

За оцінками Мінфіну, в рамках цих законів сім'ї з кредитами (на загальну суму понад 20 млрд грн) зможуть здійснити реструктуризацію валютних іпотечних кредитів.

Що стосується реструктуризації боргів бізнесу, то, за оцінками експертів, загальна сума заборгованості компаній, які потраплять під дію цього механізму, становить близько 200 млрд грн.