В Україні можуть ввести податок на розкішне житло - 25 тисяч у рік

Міністерство фінансів України в рамках реформування податкової системи пропонує стягувати фіксований податок у розмірі 25 тис. грн на рік із власників великогабаритного житла, а також збільшити максимальну ставку податку на нерухомість (встановлюється місцевими радами) до 3% від мінімальної зарплати за 1 кв. м на рік і поширити його справляння на промислові та складські об'єкти. Про це йдеться в презентації Мінфіну, опублікованій на сайті міністерства.

Згідно з презентацією, квартири площею більш як 300 кв. м і житлові будинки площею понад 500 кв. м будуть обкладатися податком за фіксованою ставкою - 25 тис. грн на рік.

При цьому для об'єктів житлової нерухомості, які мають меншу площу, визначати ставку податку Мінфін пропонує місцевим радам у межах від 0 до 3% від мінімальної заробітної плати за 1 кв. м площі.

Водночас, міністерство пропонує зберегти діючі пільги для власників маленького житла (до 60 кв. м для квартир і 120 кв. м для будинків).

Крім того, міністерство пропонує позбавити податкових пільг власників промислових об'єктів і складських приміщень. Ставка податку для них становитиме до 3% від мінімальної заробітної плати за 1 кв. м площі.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2015 року в Україні набрав чинності новий Податковий кодекс, згідно з яким обкладаються податком на нерухомість квартири площею більш як 60 кв. м і приватні будинки площею понад 120 кв. м, при цьому податок не перевищує 2% від мінімальної зарплати за 1 кв. м на рік.