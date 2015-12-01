Столичне первинне житло в листопаді незначно подешевшало

Середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва у листопаді 2015 року порівняно з жовтнем зменшилася на 0,5% - до 22,8 тисячі гривень/квадратний метр, порівняно з листопадом 2014 року ціни збільшилися на 38,5%, повідомляє у своєму щомісячному звіті інформаційно-аналітичний портал "Столична нерухомість".

За даними експертів, минулого місяця на первинному ринку найбільше знизилася вартість квартир бізнес-класу – на 1,5%, до 26,7 тисячі гривень/квадратний метр. Тоді як економ-сегмент преміум-клас нової нерухомості продемонстрували зростання на 1,4% і 0,9%, до 16,7 тисячі гривень/квадратний метр і 38,7 тисячі гривень/квадратний метр відповідно.

При цьому, найбільш відчутно втратили у ціні 4-х і більше кімнатні квартири в преміум-сегменті – 14,2%. Тоді як однокімнатні квартири залежно від класу подорожчали на 4,7% - 6,6%.

За інформацією порталу, минулого місяця до продажу пропонувалися квартири 59 операторами в 134 об'єктах. У структурі пропозиції первинного житла переважають новобудови економ-класу – 54%. Новобудови бізнес-класу склали 33% від загальної кількості, преміум-класу – 13%.

При цьому, в листопаді були припинені або припинені продажі квартир у 8-ми новобудовах економ-класу, 3-х об'єктах бізнес-класу і в 6-ти преміум-класу.

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Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2015 року квартири на первинному ринку нерухомості Києва порівняно з вереснем подешевшали на 1,7% - до 22,9 тисячі гривень/квадратний метр, порівняно з вереснем 2014 року ціни збільшилися на 44,3%.

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За даними інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість", протягом 2014 року вартість квартир на первинному ринку столиці зросла на 23,6% через девальвацію національної валюти, а також подорожчання будматеріалів та пального.