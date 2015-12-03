Для утеплення українських багатоповерхівок потрібно 45 мільярдів

На утеплення житлового фонду України буде потрібно близько 45 мільярдів гривень. Такі дані оприлюднив у ході брифінгу заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Едуард Кругляк.

"Для термомодернізації в цілому, з урахуванням того, що тільки багатоповерхівок в Україні більше 80 тисяч, необхідно 40-45 мільярдів гривень, а враховуючи, що житловий фонд в Україні будувався в 60-70 роках, роботи по утепленню дійсно багато", - сказав він.

У зв'язку з цим він зазначив, що на законодавчому рівні уряд практично підготувало законопроект, який дозволить залучити іноземні компанії для проведення масштабної термомодернізації житлового фонду.

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Як повідомляв УНІАН, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності) у рамках урядової ініціативи щодо скорочення втрат теплової енергії планує навесні 2016 року запустити в Україні повноцінний ринок енергосервісних послуг, який передбачає залучення приватних компаній для проведення робіт з утеплення будівель та отримання ними прибутку за рахунок зменшення споживання енергії.