"Будівельну амністію" можуть продовжити на 2016 рік

Державна архітектурно-будівельна інспекція України (Держархбудінспекція) розглядає питання продовження "будівельної амністії", що передбачає введення в експлуатацію самовільно побудованих житлових об'єктів та об'єктів першої-другої категорії складності, на 2016 рік, повідомив в ході брифінгу глава відомства Олексій Кудрявцев.

"Ми зараз вивчаємо це питання. Дуже багато людей звертаються до нас з цим питанням, тому якщо буде така необхідність, то ми буквально в січні-лютому будемо пропонувати Кабміну продовжити будівельну амністію", - сказав він.

Він також розповів, що станом на початок грудня органи архітектурно-будівельного контролю узаконили майже 10 тисяч об'єктів самовільного будівництва, при цьому найбільша кількість декларацій про введення в експлуатацію самобудів було зареєстровано у Київській, Дніпропетровській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України в середині січня ухвалила Закон про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт.

Даний документ продовжив до 31 грудня 2015 року так звану "будівельну амністію", яка дозволяє узаконювати самобуди за спрощеним механізмом.

Так, згідно з документом, спрощений механізм прийняття в експлуатацію поширюється на об'єкти, збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт та без проведення техогляду приміщень у період з 5 серпня 1992 року до 12 березня 2011 року.