Кожне третє будівництво в Україні ведеться з порушеннями – голова Держархбудінспекції

Державна архітектурно-будівельна інспекція України (Держархбудінспекція) з початку року провела 17 тис. перевірок дотримання забудовниками містобудівного законодавства, за результатами яких виявила порушення на 5,5 тис. об'єктах, що склало майже 33% від перевірених відомством будівництв, заявив під час брифінгу голова відомства Олексій Кудрявцев.

«З початку 2015 року ми здійснили 17 тис. перевірок і виявили порушення на 5,5 тис. об'єктах. Тобто інспекція показала, що кожне третє будівництво ведеться з порушеннями», - сказав він.

Чиновник також зазначив, що найпоширенішим порушенням є недотримання заявленої у дозвільних документах поверховості будівель. «Люди беруть дозволи на будівництво триповерхового будинку, а будують п'ять – це сьогодні дуже поширено», - розповів Кудрявцев.

За його словами, найбільшу кількість порушень було зареєстровано у Донецькій, Київській та Львівській областях. Він також повідомив, що за 11 місяців роботи відомство зареєструвало і видало понад 180 тис. дозвільних документів, з яких близько 500 дозволи на будівництво об'єктів V категорії складності, то є великі житлові комплекси і техногенно небезпечні об'єкти.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році Держархбудінспекція провела понад 31,3 тис. перевірок, за результатами яких стягнула штрафів на суму 137,1 млн грн.

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Довідка УНІАН. Державна архітектурно-будівельна інспекція була створена за указом президента України в 2011 році. Здійснює державний контроль за дотриманням будівельних норм і стандартів будівництва та експлуатації житлових будинків, виконанням ліцензійних умов суб'єктами господарювання, що здійснюють роботи зі створенняю об'єктів архітектури, контролює виконання розпоряджень про усунення порушень законодавства у сферах містобудівної документації та будівельних норм, а також стандартів і правил у сфері житлово-комунального господарства.