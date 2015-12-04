Вартість будівельних робіт з початку року зросла на 22%

Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в січні-жовтні 2015 року в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року зросли на 22,1%, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, підвищення цін на БМР за підсумками 10 місяців 2015 року зафіксовано в усіх сферах будівництва.

За даними Держстату, найбільше зросли ціни на будівельно-монтажні роботи у сфері будівництва трубопроводів, комунікацій та ліній електропередач – на 28%, а також у сфері зведення житлових будинків – на 22,2%. Найменше збільшилася вартість будівництва комплексних промислових будівель – на 15,2%.

При цьому вартість БМР в жовтні 2015 року порівняно з вереснем збільшилася на 0,9% (у вересні зростання по відношенню до серпня склав 1,2%).

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У Держстаті зазначили, що найбільше зростання цін у жовтні зафіксовано у сфері будівництва трубопроводів, комунікацій та ліній електропередач – на 1,5%. При цьому в сфері будівництва житлових будинків ціни зросли на 0,9%.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, ціни на будівельно-монтажні роботи за підсумками перших 9 місяців 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року зросли на 28,2%. За даними Держстату, ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні в I півріччі 2015 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 28,2%, а в 2014 році порівняно з 2013 роком зросли на 9,5%.