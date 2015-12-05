Понад 40 тисяч українських військових стоять у черзі на отримання житла

У черзі на отримання житла перебувають понад 40 тис. військовослужбовців Збройних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак сьогодні перед церемонією вручення оглядових ордерів на житло військовослужбовцям-учасникам АТО та членам їх сімей у Василькові Київської області.

«На черзі стоїть більше 40 тисяч військовослужбовців Збройних сил, тому що дуже мало давалось житла», - заявив він.

Проте, за словами Полторака, неможливо вирішити квартирну проблему тільки закуповуючи житло, Міноборони має впроваджувати зовсім інші підходи.

Як повідомляв УНІАН, Міноборони України цього року закупило для військовослужбовців 1,3 тис. квартир на загальну суму понад 1 млрд грн. Також відомство виплатило військовослужбовцям, які стояли у черзі на отримання квартир, компенсації за придбання житла на загальну суму 250 млн грн.