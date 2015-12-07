Понад 5 мільйонів українців просять субсидії на компослуги

За субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулися понад 5 мільйонів українських сімей, що свідчить про підвищення поточного року ефективності цієї системи в 6 разів порівняно з 2014 роком, заявив міністр соціальної політики Павло Розенко під час публічного звіту уряду.

"До нас, до управління соціального захисту звернулось понад 5 мільйонів українських сімей", - сказав Розенко. За словами міністра, 200 тисяч з цих заявок знаходяться на стадії розгляду. Таким чином, кількість сімей отримують субсидії, збільшилася в 6 разів порівняно з минулим роком.

Також Розенко зазначив, що був впроваджений адресний підхід до призначення пільг. Зокрема, були скасовані спеціальні пільги на послуги ЖКГ для депутатів, державних чиновників, прокурорів, суддів та інших.

"На сьогодні пільги встановлюються з урахуванням загального середньомісячного заробітку сім'ї", - пояснив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, жителям України в січні-жовтні 2015 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 905,4 мільйона гривень, що на 828,7 мільйона гривень, або в 11,8 рази, більше, ніж у січні-жовтні 2014 року.

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За інформацією Держстату, субсидії на оплату ЖКП у січні-жовтні поточного року були призначені 3,9 мільйона сімей, що становить 88,4% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями. Порівняно з січнем-жовтнем 2014 року кількість сімей, яким були призначені субсидії, зросла на 3,2 мільйона, або в 5,6 рази.