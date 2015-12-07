Первинне житло економ-класу наступного року може подорожчати на 10-15% - експерт

Стабілізація валютного курсу в Україні разом з відносно високим попитом на дешеве житло може призвести до збільшення вартості квартир у новобудовах економ-класу на 10-15% вже наступного року.

Таку думку в ході прес-конференції озвучив голова ради директорів Конфедерації будівельників України Олександр Ротов.

"Якщо не відбудеться чергової девальвації гривні, то в 2016 році ми очікуємо 10-15% зростання в цьому сегменті економ-класу – УНІАН)", - сказав він.

За його словами, цінова стабілізація, яка спостерігається на ринку первинного житла в останні місяці, - це результат стабілізації курсу гривні, і в разі подальшого зниження курсу українська нерухомість відновить своє падіння.

Експерт зазначив, що найбільшим попитом зараз користуються саме дешеве житло і не виключено, що ця тенденція продовжиться і в наступному році.

"Дво - та трикімнатні квартири економ-класу зараз мають найвищий попит, можна сказати, що за ними у черзі стоять в таких великих містах як Київ, Харків, Дніпропетровськ, Львів і Одеса", - сказав він.

У теж час, за словами експерта, в більш дорогих новобудовах бізнес-класу та "елітки" особливого зростання наступного року очікувати не варто, оскільки на них практично немає попиту.

"Ми бачимо дорогі пропозиції, які довгий час виставлені на продаж, зокрема, у Києві на вулиці Грушевського, де ціни вже три – чотири рази опустили, а покупця все-одно немає", - зазначив він.

Ротов також підкреслив, що зростання в економ-сегменті не здатний істотно вплинути на ринок нерухомості в цілому, тому говорити про вихід зі стану стагнації ще рано.

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Як повідомляв УНІАН, з початку року на ринку житлової нерухомості столиці спостерігалася низька активність в сегменті продажу. Так, кількість об'єктів, що пропонуються до продажу, станом на перше півріччя 2015 року різко зросла – у базі даних порталу Address.ua їх число зросло до рекордного за останні півтора року рівня - 65 тисяч квартир.

Разом з тим, кількість угод на ринку житлової нерухомості Києва за підсумками першого півріччя 2015 року опустилася нижче рівня кризового 2009 року, а доларові ціни на житло знизилися майже на 40%.