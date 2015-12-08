Рада хоче змінити правила оренди земельної ділянки

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект, який передбачає обов'язкове розірвання орендарем договору оренди землі з власником розташованої на ній нерухомості у разі її продажу і укладання договору з новим власником будівель і споруд.

За ухвалення законопроекту №2027а "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо єдиної правової долі земельної ділянки та розташованого на ній об'єкта нерухомості" проголосували 296 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Один з ініціаторів законопроекту Ігор Алексєєв заявив, доповідаючи з трибуни, що оформлення права на земельну ділянку новим власником, який придбав розташовану на ділянці нерухомість, надмірно ускладнено чинним законодавством. Так, новим власникам найчастіше доводиться звертатися до суду для встановлення свого права на користування відповідною ділянкою.

"Зрештою, ми маємо суди перевантажені, проблеми з визначенням статусу землекористувача, проблеми зі сплатою орендних платежів", - сказав депутат.

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту, чинне законодавство передбачає автоматичне припинення дії договору оренди земельної ділянки з власником розташованого на ділянці житлового будинку (крім багатоквартирних), будівлі або споруди у разі продажу цієї споруди. І, відповідно, виникнення аналогічного права користування землею у набувача нерухомості. Однак, як відзначають автори законопроекту, зазначена норма суперечить українському законодавству, яке передбачає укладення і припинення дії договорів лише в установленому порядку. У записці вказується, що через неузгодженість законодавства мають місце зловживання. Зокрема, орендодавець міг відмовитися дати згоду на розірвання договору або ухилятися від такого розірвання договору оренди у разі зміни власника будівлі.

Запропонований депутатами законопроект зобов'язує власника землі в 30-денний строк розірвати договір оренди з минулим господарем будівель і споруд, розташованих на земельній ділянці, та укласти угоду на аналогічних умовах з новим господарем нерухомості.

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Довідка УНІАН. Законопроект №2027а "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо єдиної правової долі земельної ділянки та розташованого на ній об'єкта нерухомості" був внесений до парламенту 4 червня 2015 року і включено в порядок дня 15 вересня поточного року. Ініціаторами документа є народні депутати від партії "Народний фронт" Ігор Алексєєв, Валерій Лунченко, Дмитро Сторожук та інші.