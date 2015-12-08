Квартири в Києві протягом року подешевшали в доларах на 20%

Середня вартість житла на первинному ринку нерухомості Києва протягом періоду з листопада 2014 року по листопад 2015 року в доларовому еквіваленті знизився на 20,2% і станом на початок грудня поточного року складала 1 283 долара/квадратний метр.

Такі дані в ході прес-конференції оприлюднив президент Асоціації фахівців з нерухомості України Сергій Злидень з посиланням на інформаційно-дослідницький центр "Олімп-Консалтинг".

За даними експертів, вартість продажу квартир на первинному ринку протягом звітного періоду знизилася у всіх великих містах України. Крім Києва, найбільше зниження вартості квартир продемонстрували Черкаси – 9,9%, до 601 долар/квадратний метр, Чернігів – на 7,6%, до 586 доларів/квадратний метр, а також міста, наближені до зони проведення антитерористичної операції на сході України: Дніпропетровськ і Харків, де зниження склало 9,1% і 6,1%, до 692 доларів/квадратний метр та 752 долари/квадратний метр відповідно.

При цьому найдорожчими містами для покупки житла станом на кінець 2015 року залишаються Київ з середнім показником 1 283 долара/квадратний метр, Львів - 1 048 доларів/квадратний метр, Одеса - 1 009 доларів/квадратний метр. А найдешевшими – Івано-Франківськ, де середня ціна продажу складає 553 долара/квадратний метр, Херсон - 590 доларів/квадратний метр, Кіровоград – 569 доларів/квадратний метр, Черкаси – 601 долар/квадратний метр, а також Чернігів - 586 доларів/квадратний метр.

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Як повідомляв УНІАН, через більш ніж двократну девальвацію національної валюти, а також подорожчання будматеріалів і пального в 2014 році гривневі ціни на ринку столичного первинного житла зросли більш ніж на 70%. При цьому середня ціна продажу квартир економ-класу на первинному ринку нерухомості Києва в першому півріччі 2015 року в гривневому еквіваленті зросла на 33% - до 18,8 тисячі гривень/квадратний метр.