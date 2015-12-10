У Росії хочуть ввести заборону на купівлю та оренду нерухомості в Туреччині

Покупка і оренда нерухомості в Туреччині громадянами РФ може опинитися під забороною на рік, пишуть "Известия".

Відповідний законопроект підготував депутат законодавчих зборів Ленінградської області Володимир Петров. За порушення заборони депутат пропонує ввести штраф до 300 тис. рублів (4,3 тис. дол.), зміни передбачається внести до Кодексу про адміністративні правопорушення. На думку парламентарія, "введення тимчасової заборони вбереже росіян від неприємних інцидентів в цій країні".

Читайте такожТуреччина пригрозила Росії санкціямиПерш ніж наказувати громадянина РФ штрафом, згідно з документом, потрібно провести перевірку наявності у нього нерухомого майна або договору оренди в Туреччині. Також приводом для перевірки фізособи можуть бути повідомлення ЗМІ.

При встановленні факту наявності турецької нерухомості у громадянина «уповноважені президентом РФ» органи, згідно із законопроектом, матимуть право проводити особисті розмови з «підозрюваним», отримувати від нього пояснювальні документи, а також направляти запити на інформацію про його нерухомість в державні органи та органи прокуратури, іноземні банки та організації.

Менеджер з продажу компанії Rest Property, що займається продажем і орендою нерухомості в Туреччині, Світлана Бигуш розповіла, що ціни на турецькі квартири і будинки ростуть швидше, ніж в інших країнах: у 2015 році вартість житла зросла на 19,9%.

"Попит дуже великий. Для порівняння, в Росії нерухомість у поточному році подорожчала всього на 1,2%. У Туреччині квартири порівняно з Москвою недорогі. Можна продати однокімнатну квартиру в Бутово, наприклад, за 5 млн рублів, і на ці гроші в Туреччині, в місті на узбережжі, в хорошому районі придбати двокімнатну квартиру з басейном, — каже Бигуш. — Покупці турецької нерухомості 90% — середній клас, що розраховує купити квартиру за €50-60 тис. Залишилися 10% — багаті люди купують квартири в середньому за €100 тис. і вілли вартістю €200-500 тис.".

За словами Бигуш, вартість вторинного житла (понад 15 років експлуатації) в Туреччині варіюється від €30 тис. (двокімнатна квартира) до €50 тис. (трикімнатна). Сучасне житло з інфраструктурою (басейни, хамами) можна придбати за €60 тис. (двокімнатна квартира), проте вартість в залежності від району і метражу може доходити до €80 тис.

"Ціна двокімнатної квартири в новому, навіть елітному будинку з закритим басейном, дитячим клубом «в комплекті» починається від €50 тис. і доходить до €100 тис. При цьому кращі об'єкти — це три кімнати і більше — обійдуться в €120-150 тис.", — додала ріелтор.

"Вартість оренди двокімнатної квартири в залежності від району варіюється від €500 до €1000 в місяць. За проживання у трикімнатних апартаментах потрібно платити €1-2 тис., — сказала Бигуш. — За 6 місяців (з березня по вересень) ми отримали 350 запитів на оренду".

Криза у відносинах Москви й Анкари виникла у зв'язку з інцидентом 24 листопада: ВПС Туреччини збили російський бомбардувальник, який порушив повітряний простір Туреччини в районі кордону з Сирією.

28 листопада президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким вводиться заборона або обмеження на ввезення в РФ окремих видів турецьких товарів, на діяльність організацій, що перебувають під юрисдикцією Туреччини, заборонено наймати на певні види робіт турецьких громадян.

Туреччина пригрозила Росії введенням відповідних санкцій.