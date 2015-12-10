Українцям відкрили доступ до даних про формування комунальних тарифів

За ухвалення проекту закону №2505а «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого водопостачання і водовідведення» за основу і в цілому проголосували 242 депутати за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Член Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Лев Підлісецький, доповідаючи законопроект, заявив, що він підвищить прозорість тарифів і цін, а також їх складових на послуги ЖКГ.

Депутат Юрій Левченко запропонував поправку до законопроекту про те, що норми законопроекту щодо прав споживачів на інформацію вносяться в окремі галузеві закони про відповідні послуги. «Залишаються спеціальні галузеві закони, у яких не прописані такі можливості для споживачів... Це дасть чиновникам і монополістам можливість, посилаючись на галузеві закони, відмовляти у відповідній інформації споживачам», - пояснив депутат.

Підлісецький відповів, що поправка є важливою, але не була включена до законопроекту, оскільки автор занадто пізно надав її до комітету. У зв'язку з цим доповідач закликав депутатів включити поправку Левченка до законопроекту. Однак за це рішення проголосували лише 198 депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Як наголошується в пояснювальній записці, ухвалення цього законопроекту дозволяє забезпечити безперешкодне і безплатне отримання інформації про цілу низку даних, що стосуються цін і тарифів на ресурси, їх якості, реальних обсягів споживання та іншої інформації, наприклад, про інвестиційні програми, джерела їх фінансування, залучені кредити та їх цільове використання в даній галузі.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 8 жовтня 2015 року ухвалила у першому читанні президентський проект закону №2505а «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого водопостачання і водовідведення». За дане рішення проголосували 256 із 333 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.