Без підтримки і реальних економічних стимулів істотного зростання будівництва не буде - експерт

Очікувати істотного зростання будівництва в 2016 році без підтримки і створення реальних економічних стимулів, не варто.

Таку думку висловив експерт з питань економіки, акціонер групи компаній «КВВ Груп» Євген Казьмін.

За його словами, мова йде про будівництво як нежитлових будівель, так і житла.

«Вже можна оцінити попередні підсумки 2015 року. На жаль, спад у будівництві був більшим, ніж загальне падіння економіки України», - підкреслив він.

Як зазначив експерт, обсяги робіт у будівельній галузі за 10 місяців скоротилися майже на 21%. При цьому житлове будівництво скоротилося на 4%, а обсяг робіт зі зведення нежитлових споруд – на 26%.

«Чому це погано? Тому що будівництво нежитлових об'єктів означає найчастіше вкладення у створення нових потужностей, у тому числі і нових промислових виробництв. Це нові робочі місця, нові податкові надходження, новий попит для різних галузей. Житлова сфера створює нові робочі місця і попит на будматеріали в період самого будівництва», - зазначив Казьмін.

Казьмін впевнений, що саме будівельна галузь може стати ключовим драйвером виведення України з кризи. Тому кошти від приватизації в 2016-2017 роках не повинні розчинитися в дефіциті держбюджету, а мають піти виключно на проекти щодо стимулювання економічного зростання.

У першу чергу, мова йде про стимулювання будівництва доступного житла. У тому числі, для вимушених переселенців. Друге – створення системи державних стимулів щодо підвищення енергоефективності комунального сектора. А також розвиток важливої інфраструктури (доріг, мостів, портів, елеваторів, ліній електропередач тощо).

Крім цього, уряд і парламент, вважає експерт, повинні впровадити ще ряд системних стимулів для повернення росту економіки. Серед них – зниження податків, системне продовження дерегуляції, здешевлення кредитів для ряду галузей промисловості, стимулювання експорту, програми розвитку інфраструктури, вільні економічні зони і технопарки.

Як відомо, компанія KVV Development, що входить у групу компаній «КВВ Груп» реалізує девелоперський проект у місті Буча (Київська область). За підсумками реалізації проекту планується побудувати 11,5 тисячі квартир.