Постраждалим від афери "Еліта-Центру" виділять частину квартир у трьох будинках Києва

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на комунальне підприємство «Житлоінвестбуд-УКБ», яке завершило розробку проектно-кошторисної документації для трьох житлових будинків по вул. Здолбунівській, вул. Милославській та пров. Платонівському, в яких буде виділено певні відсотки площ для забезпечення квартирами постраждалих від «Еліта-Центр».

Так, по вул. Здолбунівській на розі з вул. Григоренка запроектований 6-секційний панельний житловий будинок на 1276 квартир з дворівневим підземним паркінгом. 8% житлової площі об’єктів буде передано постраждалим від «Еліта-Центр».

По вулиці Милославській завершується експертиза проекту будівництва панельного житлового будинку на 320 квартир, який складається з двох корпусів (16 і 24 поверхи) та блоку соціально-побутового призначення з підземним паркінгом. 7% житлової площі отримають ошукані вкладники «Еліта-Центр».

У пров. Платонівському запроектовано 23-поверховий монолітно-каркасний будинок на 210 квартир із дворівневим паркінгом та нежитловими приміщеннями на першому поверсі. 10,6% житлової площі об’єктів отримають постраждалі внаслідок афери «Еліта-Центр».

«Безпосередні будівельні роботи на трьох ділянках розпочнуться навесні 2016 року. Ключі від квартир постраждалі «Еліта-Центр» зможуть отримати у 2017 році», - заявляють в КМДА.

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Як повідомляв УНІАН, на початку 2006 року в Києві була розкрита велика афера на ринку нерухомості, в результаті якої, за даними МВС, 1759 громадян стали жертвами групи компаній "Еліта-Центр", представники якої брали у них гроші за оплату нібито будівництва житла. Загальна сума, яку отримали шахраї, оцінюється приблизно в 400 млн грн.