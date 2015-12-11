На комунальні субсидії наступного року можуть виділити 35 мільярдів

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді у 2016 році виділити 35 млрд грн на субсидії громадянам України на оплату житлово-комунальних послуг.

Відповідна пропозиція міститься в проекті державного бюджету на наступний рік.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, в Україні кожен третій громадянин отримує субсидію від держави на покриття вартості житлово-комунальних послуг.

Так, згідно з даними Держстату, в січні-жовтні 2015 року на відшкодування витрат на оплату ЖКП було призначено 905,4 млн грн, що на 828,7 млн. грн., або в 12 разів більше, ніж у січні-жовтні минулого року.

При цьому загальний обсяг коштів, закладений у державний бюджет 2015 року на виплату субсидій, становить 24,5 млрд грн. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що в 2016 році видатки на субсидії для населення України зростуть порівняно з 2015 роком майже вдвічі, до 43 млрд грн, через зростання тарифів у енергетиці.

Прем'єр-міністр обіцяв, що фінансування на виплату субсидій у 2016 році зросте і становитиме близько 50 млрд грн.