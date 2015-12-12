Кабмін пропонує виділити 1,2 мільярда гривень на забезпечення житлом силовиків – проект держбюджету

Відповідна пропозиція міститься в проекті держбюджету на наступний рік, опублікованому на сайті Верховної Ради.

Зокрема, на видатки Міноборони для забезпечення військовослужбовців житлом передбачено 687,3 млн грн, що в 1,6 разу менше, ніж було виділено в 2015 році.

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Також документом пропонується збільшити в 2016 році видатки на будівництво і придбання житла для працівників МВС і підпорядкованих йому відомств більш ніж у 2 рази порівняно з поточним роком – до 419,3 млн грн. При цьому із зазначеної суми 200 млн грн пропонується спрямувати на житло для військовослужбовців Державної прикордонної служби, ще 121,8 млн грн – на житло військовослужбовцям Національної гвардії України та 97,5 млн грн - на житло для рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ.

На забезпечення житлом військовослужбовців СБУ в 2016 році пропонується спрямувати 120,1 млн грн, співробітників Управління держохорони – 40 млн грн, Служби зовнішньої розвідки – 10 млн грн, Держспецзв'язку – 1 млн грн.

Крім того, Мін'юсту на погашення кредиторської заборгованості та завершення будівництва житлового будинку для рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби в 2016 році пропонується виділити 1 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, у 2015 році на будівництво, придбання та реконструкцію житла для військовослужбовців Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Управління державної охорони, Служби зовнішньої розвідки, адміністрації Держслужби спецзв'язку та захисту інформації та Міністерства юстиції було виділено близько 1,6 млрд грн.