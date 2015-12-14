Мінінфраструктури готує катастрофу для будівельної галузі – Конфедерація будівельників

Підвищення вантажних залізничних тарифів на 30%, заплановане Міністерством інфраструктури наступного року, може обернутися катастрофою для українського будівельного ринку.

Про це заявив голова Ради директорів Конфедерації будівельників України Олександр Ротов.

За його словами, конфедерація разом з іншими представниками будівельної галузі мають намір вимагати прозорого принципу формування тарифів.

"Це наш внутрішній ринок і внутрішній виробник. Звичайно, 30% – це катастрофа. Зрозуміло, якщо збільшення (тарифу, - ред.) відбувається на 5-7%, підтверджується якимось розрахунком і йде не в закритому режимі, а учасникам ринку, профспілкам пояснюється, з яких причин відбувається збільшення, тоді воно може бути логічно і зрозуміло. Якесь невелике зростання в межах інфляції зрозуміле. Але 30% - це непрозоро і неправильно. І ми – Конфедерація будівельників і Асоціація будматеріалів – будемо вимагати пояснень і активно виступати проти цього", - заявив Олександр Ротов.

За його словами, "Укрзалізниці" необхідно вчитися вирішувати свої фінансові проблеми за рахунок внутрішніх ресурсів, а не інших учасників ринку.

"Їм треба розібратися з власною собівартістю. Треба дивитися, з чим пов'язані втрати і збитки, але не можна компенсувати власну неефективність за рахунок збільшення тарифів. Не повинно бути розкрадання ресурсів, їх нецільового використання, неграмотного використання трудових ресурсів. Це найпростіше - підвищити тариф, тобто перекласти свої проблеми на плечі інших активнопрацюючих учасників ринку", - підкреслив Олександр Ротов.

Він також додав, що підвищення ефективності організації роботи "Укрзалізниці" може призвести до зниження вантажного залізничного тарифу.

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"Треба правильно господарювати, набирати професійних менеджерів і, я думаю, тоді ціна (тарифу) навіть може бути нижче, тому що вона і так завищена понад всяку межу", - резюмував голова Ради директорів Конфедерації будівельників України.

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Нагадаємо, міністр інфраструктури Андрій Пивоварський в кінці листопада оголосив про плани підвищити вантажний тариф на залізничні перевезення на 30% протягом 2016 року. З 1 січня тариф зросте на 15%, і ще на 15% підвищиться з 1 липня.

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Голова Всеукраїнського союзу виробників будівельних матеріалів та виробів Іван Салій закликав керівництво Кабміну втрутитися в ситуацію з підвищенням вантажного залізничного тарифу, оскільки 30% зростання може стати критичним для виробників будівельних матеріалів, в першу чергу, щебеню, цементу, цегли, що викличе збільшення собівартості будівництва нового житла.