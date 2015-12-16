Новий рекорд на світовому ринку нерухомості: найдорожчий будинок продали за €275 мільйонів

Розкішний особняк Chateau Louis XIV, збудований посеред власного парку площею 23 гектари всього в чверті години їзди від центру Парижа, проданий за €275 млн ($301 млн), повідомляє Bloomberg з посиланням на близькі до операції джерела. Покупець побажав залишитися невідомим, відомо лише те, що він родом із Близького Сходу.

Сума угоди встановила новий рекорд на світовому ринку нерухомості. При цьому заплачені €275 млн не за старовинний замок з багатою історією, а за сучасний, тільки що відбудований особняк, хоча і збудований за лекалами Grand Siècle, тобто «Великого століття» часів розквіту королівської Франції.

Chateau Louis XIV розташований між Версалем і містечком Марлі-ле-Руа, де колись знаходилася одна з резиденцій Людовика XIV. Житлова площа особняка складає кілька тисяч квадратних метрів, інтер'єри багато прикрашені позолотою і ліпниною, мармуровими статуями, шовковими гобеленами і фресками ручної роботи. Зрозуміло, в будівлі є винний льох, але крім того тут є власний кінотеатр та басейн, а в парку прокладені доріжки для прогулянок верхи, розбитий садовий лабіринт і влаштований величезний фонтан з позолоченими статуями, пише РБК.

Влітку 2015 року повідомлялося, що невідомий покупець запропонував за розташований поруч із лондонським Гайд-парком особняк £280 млн. Якщо ця угода відбудеться, встановлений у Франції рекорд буде побитий. Раніше британські ЗМІ називали можливими покупцями лондонського особняка вихідців з Близького Сходу, з Саудівської Аравії і Росії.

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Книга рекордів Гіннесса, як і раніше, називає найдорожчим у світі будинком каліфорнійський особняк медіа-магната першої половини XX століття Вільяма Херста, виставлений у 2007 році на торги за $165 млн. Зазначимо, проте, що в даному випадку мова йде саме про будинок, без парку площею в десятки гектарів.