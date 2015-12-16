"Познякижитлобуд" змінює власника

Бренд "Познякижитлобуд" після передачі акцій буде збережено у зв'язку з високим рівнем довіри у споживача. При цьому девелоперську функцію забере на себе Taryan Group, флагманом якого на сьогодні є лайф-стайл клуб Tsarsky.

"За 20 років світ споживача радикально змінився, – зазначив Артур Мхітарян. – Раніше людини влаштовувала гарна квартира. Сьогодні люди хочуть більшого, ніж просто квадратні метри, вони хочуть купити спосіб життя. Тому моє головне завдання, з одного боку, зберегти традиції і якість будівництва, якими завжди відрізнявся "Познякижитлобуд", а з іншого – запропонувати ринку новітні технології і незвичайні рішення – наприклад, парк на даху".

Корпорація "Познякижитлобуд", один з найбільших українських девелоперів, була заснована в 1996 році. За майже двадцятирічну історію побудовані і введені в експлуатацію будівлі площею більше 1 000 000 кв. м, у тому числі знамениті будинки з червоної цегли, серед яких будинок-хвиля в Царському селі, вежі-близнюки на бульварі Лесі України і будинок на Ковпака, 17.