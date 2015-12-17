Розенко розповів, скільки витратять на субсидії у поточному році

Загальний обсяг коштів, що виділяються з держбюджету для надання субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, 2015 року становитиме від 17-18 мільярдів гривень до 20 мільярдів гривень при запланованому обсязі 24,5 мільярда гривень, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на його главу Павла Розенко.

"На сьогоднішній день у нас було заплановано 24,5 мільярда гривень використовувати для програми житлових субсидій. За підрахунками Міністерства фінансів, які збігаються з нашими (Мінсоцполітики – УНІАН), реальний ресурс цього року буде на рівні від 17-18 до 20 мільярдів гривень", – цитує Розенко прес-служба.

За інформацією прес-служби Мінсоцполітики розраховував, що за субсидіями у 2015 році звернуться 4,5 мільйона родин, але на сьогоднішній день їх кількість вже перевищила 5 мільйонів.

У повідомленні також зазначається, що Розенко вважає достатніми кошти в обсязі 35 мільярдів гривень, заплановані Міністерством фінансів у проекті держбюджету на наступний рік для реалізації програми житлових субсидій, але припускає, що ця цифра може змінитися.

"35 мільярдів гривень – це умовна цифра, нічим не обмежена. Якщо звернеться більше людей, буде більшим розмір субсидії. Ми дуже оперативно внесемо зміни до державного бюджету, і система субсидій отримає стільки коштів, скільки буде потрібно", – запевнив Розенко.

Також у повідомленні зазначається, що перерахунок субсидій на наступний період буде здійснюватися в автоматичному режимі, без участі громадян.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів планує збільшити видатки на субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у 2016 році до 35 мільярдів гривень з 24,4 мільярда гривень поточного року.

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Міністр соцполітики павло Розенко на початку грудня повідомив, що за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулися понад 5 мільйонів українських сімей, що свідчить про підвищення поточного року ефективності цієї системи в 6 разів порівняно з 2014 роком.