Уряд заблокував купівлю та продаж житла в ряді міст Донецької області - Жебрівський

У населених пунктах, які підпали під заборону Кабміну, неможливо переоформити права власності, придбати або продати житло. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебривський, пише "112 Україна".

За його словами, таким чином сформувалася небезпечна законодавча колізія. Кабмін відніс до міст і населених пунктів зони АТО Маріуполь, Краматорськ, Артемівськ, Дзержинськ та інші населені пункти. Таким чином, на них поширилася норма, яка передбачає заборону на зміну власників підприємств, директорів підприємств, прав власності на нерухомість. Тепер у містах неможливо придбати або продати житло, переоформити права власності.

"Тобто фактично території працюють по аналогії з територією тимчасово окупованою. Ми буквально самі були приголомшені цими речами", - сказав Жебрівський.

Він додав, що Донецька ОВГА підготувала законопроект, суть якого полягає в тому, щоб внести зміни в закон. Зокрема, передбачити, що норми про заборону змін не поширюються на території, які контролюються українською владою. Поширюються вони лише на тимчасово окуповані території.

Після схвалення законопроекту у Верховній раді і підписання його президентом Петром Порошенком, Держреєстр буде розблоковано.

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"Сподіваюся, що Верховна Рада прийме це рішення в терміновому порядку. Ми контролюємо цей процес і сподіваємося, що на найближчому засіданні це відбудеться", - підкреслив Жебрівський.