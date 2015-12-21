Кабмін прив'язав рахунки за опалення до температури повітря

Кабінет міністрів України вніс зміни до механізму нарахування щомісячної плати за послуги з централізованого опалення споживачам, в яких відсутні лічильники тепла, прив'язавши рахунки за опалення до температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону. Такі дані містяться в урядовій постанові №1037.

За даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, яке брало участь в розробці даного механізму, таке нововведення дозволить уникнути перерахунку розміру плати наприкінці опалювального сезону, адже споживачі платитимуть щомісяця за фактично спожиті послуги.

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Як повідомляв УНІАН, 16 грудня віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко опублікував лист представника Міжнародного валютного фонду (МВФ), де було сказано, що МВФ згоден з постановою Кабінету міністрів України №630, регулює тарифи на водо- і теплопостачання населення з урахуванням температури навколишнього середовища.