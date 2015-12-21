З настанням холодів рахунки за опалення можуть збільшитися в 1,5 рази - експерт

Таку думку висловив у ході прес-конференції директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко.

«Якщо температура опуститься до -10, то десь на 50% зросте сума оплати за опалення, тобто сумарно десь на тридцять відсотків зростуть платежі населення за комунальні послуги», - сказав Сергієнко.

За його словами, це збільшення стосуватиметься лише тих будинків, в яких встановлено будинкові лічильники, а таких будинків, наприклад, у Києві близько 70%, а в цілому в Україні – близько 40%.

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«Це саме для тих будинків, де встановлені лічильники. У тих будинках, де немає лічильників, платитимуть за нормативом», - уточнив експерт.

Як повідомляв УНІАН, з жовтня 2015 року набули чинності нові тарифи на опалення, згідно з якими обігрів 1 кв. м житла обійдеться в 16,42 грн. Так, за середню квартиру площею 60-70 кв. м, згідно з тарифом, доведеться заплатити близько 1 тис. грн.

Довідка УНІАН. Раніше Кабінет міністрів України вніс зміни до механізму нарахування щомісячної плати за послуги з централізованого опалення споживачам, у яких відсутні лічильники тепла, прив'язавши рахунки за опалення до температури зовнішнього повітря, що за словами глави Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ, має знизити вартість на тепло для населення.