Українцям призначили субсидій на 1,5 мільярда – майже в 7 разів більше, ніж минулого року

Жителям України в січні-листопаді 2015 року було призначено субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 1,5 млрд грн, що на 1,3 млрд грн, або в 6,8 раза, більше, ніж у січні-листопаді 2014 року, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми в міській місцевості субсидій призначено на суму 986,4 млн грн, у сільській – 496,2 млн грн.

За інформацією Держстату, субсидії на оплату ЖКП у січні-листопаді поточного року були призначені 4,6 млн сімей, що становить 89,4% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями. При цьому в міській місцевості субсидії були призначені 3,3 млн сімей, у сільській – близько 1,3 млн сімей. Порівняно з січнем-листопадом 2014 року кількість сімей, яким було призначено субсидії, зросла на 3,5 млн., або в 4 рази.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у листопаді 2015 року порівняно з аналогічним періодом минулого року, збільшився в 2,5 раза – до 771,5 грн.

Серед регіонів найбільший розмір призначених субсидій зафіксовано у Івано-Франківській і Тернопільській областях (1139,6 грн і 1442,1 грн), найменший – у Києві (375,2 грн).

Читайте також15 мільйонів українців одержали субсидії на послуги ЖКГ – Яценюк

Як повідомляв УНІАН, жителям України в січні-жовтні 2015 року було призначено субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 905,4 млн грн, що на 828,7 млн. грн., або в 11,8 раза більше, ніж у січні-жовтні 2014 року.