Імпортозаміщення в Росії: не вдається налагодити випуск навіть найпростіших розеток

У Росії в умовах обвалу рубля займатися ремонтом квартир та меблями стало істотно складніше - кращі марки меблів, оздоблювальних матеріалів, електрики завозяться з-за кордону. Зараз ціни на ці товари значно зросли, а дістати їх стає все складніше. При цьому російські аналоги відповідної якості знайти непросто, пише Газета.RU.

Щоб скоротити витрати, люди воліють чекати, коли західні бренди відкриють розпродажі, і купувати старі уцінені колекції.

Читайте такожForbes: російське "імпортозаміщення" не працюєЛариса Швецова, генеральний директор компанії ТОВ «Рівер Парк», повідомила, що, хоча її компанія встигла заздалегідь закупити всі необхідні матеріали для опоряджувальних робіт, зараз вже розглядається питання про перехід в майбутньому на російські аналоги. Однак і це пов'язано з труднощами.

Як відзначають учасники ринку, вітчизняну заміну для того, щоб обставити і обробити дорогу квартиру, знайти практично неможливо. Тим не менш в усіх сегментах намагаються замінити хоча б частину позицій російським, просто тому що воно значно дешевше.

«Говорити про те, що замовлена у російських майстрів кухня або вбудована шафа на 100% російські, навряд чи можливо», — вважає експерт.

Найгірше йде справа зі складними виробами. «Все, що стосується високих технологій, електротехнічних виробів — скажімо, навіть найпростіші розетки імпортозамістити не вдається. Електрика повинна бути якісною та безпечною, тому все це обладнання для наших проектів ми купуємо у європейських брендів. Деякі російські фірми пропонують зараз світильники хорошого дизайну, але комплектуючі для них у більшості випадків зроблені в Китаї, і якість залишається низькою», — описує ситуацію Катерина Сванідзе, партнер студії DVEKATI.

У результаті всім доводиться стримувати апетити, відзначають експерти. Навіть власники люксових апартаментів уважно стали вивчати кошторис. Хоча від західних комплектуючих повністю відмовитися найближчим часом не вийде, багато хто вже почали переходити на уцінену продукцію, досить якісну, але яка вже вийшла з моди.