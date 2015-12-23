В Україні лише 15% учасників АТО, які просили земельні ділянки, отримали їх

Земельні ділянки станом на кінець 2015 року одержали близько 15% учасників антитерористичної операції на сході України, повідомила УНІАН прес-служба Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр).

Як повідомили у відомстві, станом на 17 грудня 2015 року від учасників АТО і членів сімей загиблих воїнів надійшло 92 446 заяв на одержання земельних ділянок. При цьому безпосередньо у власність учасникам АТО передано 14 200 земельних ділянок загальною площею 8 733 га, що становить 15,4% від усіх заяв.

Найбільшу кількість земельних ділянок передано у власність у Львівській області – 2143, а також у Волинській (1814 ділянок), Кіровоградській (1163) та Київській (1202) областях.

У відомстві також повідомили, що за більшою частиною заяв на одержання земельних ділянок вже прийнято позитивні рішення та надано дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення 55 тис. земельних ділянок.

Читайте такожПрезидента просять не присвоювати статус учасника бойових дій "туристам" і тиловим рекетирам

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив всім керівникам областей та мерам міст спростити процедуру і проконтролювати виділення земельних ділянок учасникам антитерористичної операції на сході України. За інформацією Міністерства оборони України, станом на кінець 2015 року статус учасника бойових дій одержали близько 80 тис. учасників АТО.