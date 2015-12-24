У Росії затвердили "білий список" турецьких компаній, яким дозволять працювати в країні

Уряд Росії затвердив "білий список" турецьких компаній, яким буде дозволено працювати в Росії, незважаючи на антитурецькі санкції.

Всього до списку увійшли 53 компанії, що працюють в декількох російських регіонах і в окупованому Криму.

Перелік сформовано з урахуванням пропозицій зацікавлених структур уряду, йдеться в заяві на сайті кабміну, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Це компанії, що ведуть бізнес у сфері будівництва, автомобілебудування, виробництва будівельних матеріалів, полімерних труб і фітингів, сантехнічного обладнання, підлогових покриттів.

За інформацією газети "Комерсант", найбільше в списку будівельних фірм, які мають довгострокові контракти на виконання проектів у Росії. Зокрема, джерело газети назвало компанії Enka, IC Ictas, Renaissance Construction, Ant Yapi, Mebe і Odak Group.

Серед минулих російських проектів цих компаній називається реконструкція будівлі Держдуми, частини комплексу "Москва-Сіті", терміналу петербурзького аеропорту "Пулково" і мечеті Кул-Шаріф в Казані.

Санкції РФ проти Туреччини були прийняті після того, як 24 листопада турецькі винищувачі збили російський Су-24.

Уряд РФ заборонив ввезення деяких видів сільгосппродукції, зокрема овочів і фруктів, а також м'яса курки і індички.

Читайте такожРосія з нового року буде знищувати українські та турецькі продукти

Також з 1 січня 2016 року Росія в односторонньому порядку припиняє безвізовий режим з Туреччиною.