За три метри від школи і без жодного документа: у Києві взялися за чергове незаконне будівництво

Комунальне підприємство «Київблагоустрій» розпочало демонтаж паркану навколо незаконного будівельного майданчика житлового комплексу «Маргарита» на вулиці Булгакова, 12 у Святошинському районі Києва, повідомив директор КП Іван Кліпа на своїй сторінці у Facebook.

«О 6:00 почали демонтаж будівельного паркану чергового незаконного будівництва Анатолія Войцеховського (сполучна ланка 63 компаній, що входять до так званої "Укогруп", яка «прославилася» будівництвом у Києві житлових комплексів на самовільно зайнятих земельних ділянках, часто без дозвільної документації – УНІАН) - ЖК «Маргарита» за адресою Булгакова, 12», - написав він.

Чиновник зазначив, що раніше за 2,5 метри від будівлі школи Войцеховським без єдиного документа була споруджена 16-поверхівка, а будівництво другої черги почалося в жовтні.

«Істотно порушені санітарні й будівельні норми. Поруч у плані було побудувати ще чотири секції по 25 поверхів! Будівництво другої черги розпочали місяця півтора тому. Справа честі для КМДА - не дати побудувати другу Еліта-Центр», - написав Кліпа.

В 06:00 приступили к демонтажу строительного забора очередной незаконной стройки Войцеховского - ЖК "Маргарита", по адре... Опубліковано Иваном Клипою 24 грудня 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, на початку року столичні правоохоронці зупинили будівництво житлових комплексів «Перлина Троєщини», «Сосновий бір», «Східні ворота» і «Мозаїка», які здійснювалися без дозвільних документів. На самобудах було вилучено будівельну техніку.