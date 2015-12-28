Компанія "Інтергал-Буд" у 2015 році ввела в експлуатацію майже 200 000 квадратних метрів житла

"Інтергал-Буд" у 2015 році ввів в експлуатацію майже 200 000 квадратних метрів житла, що на 20% більше, ніж попереднього року. Тільки в Києві у поточному році введено в експлуатацію 150 000 квадратних метрів житлової нерухомості!

Успішній праці компанії сприяв стабільний попит покупців на квартири у тих житлових комплексах, які вже встигли себе зарекомендувати. У році, що минає, "Інтергал-Буд" ввів в експлуатацію нові будинки у ЖК "Паркові Озера", "Яскравий", "Деміївка", "Малахіт", "Лук’янівський", а також на Комарова, 46. І це тільки в столиці України. Розпочато будівництво нового будинку у житловому комплексі "Традиція" на Позняках, а також нових будинків ЖК "Деміївка", "Паркові Озера", "Яскравий", "Малахіт" загальною площею більш ніж 100 тисяч квадратних метрів.

Інтерес з боку покупців також викликають нові проекти, що були розпочаті у 2015 році: "Нивки-Парк" та "Озерний гай Гатне". "Озерний гай" став першим комплексом компанії, будівництво якого розпочато у передмісті Києва. Йдучи назустріч покупцям, компанія запропонувала ринку унікальну пропозицію: розстрочку на період до 7 років під 6% річних на покупку квартири в "Озерному гаю". Умовами вигідної програми від забудовника вже встигли скористатися численні покупці компанії.

За підсумками 2015 року "Інтергал-Буд" увійшов до ТОП-3 найнадійніших забудовників України і посів перше місце у цьому рейтингу серед недержавних компаній. Крім того, у році, що минає, "Інтергал-Буд" було обрано лауреатом професійної премії "Український будівельний Олімп" у номінації "Забудовник року". Визначальними перевагами компанії експертна рада "Олімпу" назвала багаторічний досвід, інноваційні рішення, сучасний дизайн, перевірені технології та якісні матеріали, що використовуються на об’єктах компанії.

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"Інтергал-Буд" не збирається знижувати темпи – у планах компанії проекти ще на 2,3 мільйонів квадратних метрів.

У 2016 році забудовник планує анонсувати продаж 8 нових житлових комплексів, а також ввести в експлуатацію ще близько 220 тисяч квадратних метрів житла.