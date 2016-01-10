Яценюк: якщо температура в приміщенні нижче 12 градусів, платити за опалення не слід

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час "10 хвилин з прем'єр-міністром" у неділю ввечері.

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«У випадку, якщо у вашій квартирі температура нижча 18 градусів, повідомте про це або у «Теплокомуненерго», з яким у вас є договір, або у ваш ЖЕК, або до ОСББ і запросіть комісію, щоб вона склала відповідний акт. При цьому обов'язково запитайте номер заявки, яка зареєстрована як ваш телефонний дзвінок. Протягом 72 годин така комісія має обов'язково прибути і зафіксувати таку температуру», - зазначив Яценюк.

Прем’єр пояснив, що коли комісія не прибула протягом 72 годин, мешканець має право самостійно скласти відповідний акт, аби він був достовірний, потрібно запросити сусідів по будинку, щоб вони засвідчили двома підписами, що температура дійсно нижча 18 градусів.

«У тому разі, якщо температура у вашій оселі 12 градусів, то ви взагалі не повинні сплачувати за рахунком. Але для цього зробіть відповідний акт, передайте його до підприємства «Теплокомуненерго», і це підприємство зобов'язане здійснити перерахунок того рахунку, який виставлений для вашої квартири», - уточнив прем’єр.

При цьому Яценюк підкреслив, що «за кожен градус нижчої температури рахунок за житлово-комунальну послугу має бути зменшений на 5%».